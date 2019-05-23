Forbes опубликовал рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров

Журнал Forbes в четверг опубликовал рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, в списке оказались 48 представителей второго поколения богатейших семей России. В общей сложности они унаследуют 238 млрд долларов. При составлении рейтинга не учитывались планы некоторых миллиардеров, в том числе Михаила Фридмана и Владимира Потанина, отдать большую часть состояния на благотворительность.

Рейтинг возглавил единственный сын президента LUKoil Вагита Алекперова Юсуф. Он через компанию "ЭКТО" является владельцем 60% акций ООО "ВТП", занимающегося транспортировкой нефти, а также совладельцем ООО "Лукавто" - дилера автомобилей Mercedes-Benz. У бизнесмена также есть компания "План Б", которая производит безалкогольные напитки. По завещанию Юсуф Алекперов должен унаследовать пакет акций LUKoil без права управления компанией. По подсчетам Forbes, наследство составляет 21,8 млрд долларов.

На втором месте - дочь и сын основного владельца компаний "Новатэк" и "Сибур" Леонида Михельсона. О Виктории Михельсон известно, что с 2016 года она является членом попечительского совета NewMuseum, а с 2018 года ей принадлежит строительная компания "Нова" - подрядчик "Новатэка". О ее младшем брате у Forbes сведений не оказалось. Доля одного ребенка в наследстве составляет 12,2 млрд долларов.

Третью строчку рейтинга заняли трое детей владельца НЛМК Владимира Лисина, на каждого из которых приходится 7,6 млрд долларов наследства. Дмитрий Лисин входит в советы директоров транспортных компаний холдинга UCL, а также курирует медиахолдинг "Румедиа", в который входят радиостанции BusinessFM и RadioChocolate. Юрию Лисину принадлежит люксембургская компания по управлению капиталом RiskInvestHolding, а Анастасия Лисина учится в МГУ.

Джахангир Махмудов - сын основного акционера Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова - занял четвертое место в списке Forbes. Ему причитается состояние отца на сумму 7 млрд долларов. Он занимает пост заместителя гендиректора по коммерческим и финансовым вопросам Челябинского цинкового завода. Кроме того, Джахангир Махмудов является одним из партнеров израильского венчурного фонда Singulariteam, а с конца 2018 года он стал практически единоличным владельцем компании "Инфрамайн", которая разрабатывает цифровые решения для металлургической, угольной и химической промышленности.

Топ-5 рейтинга Forbes замыкают трое детей члена совета директоров "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко. Каждый из них может получить в наследство по 6,8 млрд долларов. Старшая дочь миллиардера Наталья, по данным источников Forbes, занимается кино. Младшая дочь Ксения Франк, вышедшая замуж за сына гендиректора "Совкомфлота" Глеба Франка, работает в Благотворительном фонде Елены и Геннадия Тимченко. Иван Тимченко учится в Женевском университете.