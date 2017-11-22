Forbes назвал Кендалл Дженнер самой высокооплачиваемой моделью года

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Журнал Forbes опубликовал во вторник рейтинг самых высокооплачиваемых топ-моделей года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, первое место в данном списке заняла американка Кендалл Дженнер.

22-летняя модель сумела за текущий год заработать $22 млн. Таким образом, Дженнер оттеснила на второе место бразильскую модель Жизель Бюндхен, которая возглавляла данный рейтинг на протяжении последних 15 лет. В этом году 37-летняя Бюндхен заработала $17,5 млн.

На третьем месте расположилась Крисси Тейген с $13,5 млн заработка. Это дебют 31-летней американки в рейтинге Forbes. Четвертую позицию заняла 36-летняя бразильская модель Адриана Лима ($10,5 млн). Пятое место поделили между собой американка Джиджи Хадид и британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли (у обеих по $9,5 млн).