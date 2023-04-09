Forbes: Илон Маск потерял за неделю $14,5 млрд

Американский предприниматель глава Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск за неделю потерял $14,5 млрд.

Американский предприниматель глава Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск за неделю потерял $14,5 млрд.

Как передает Report, об этом пишет журнал Forbes.

Журналисты издания оценивают состояние Маска в настоящий момент в $187,9 млрд. Отмечается, что его капитал сократился из-за опасений инвесторов, что прибыли Tesla будут ниже чем ожидалось. За неделю акции Tesla упали в цене на 10,8%. Причиной этого стал квартальный отчет компании, в котором говорится, что на складах скопилось много ее электромобилей.