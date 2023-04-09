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Forbes: Илон Маск потерял за неделю $14,5 млрд

Forbes: Илон Маск потерял за неделю $14,5 млрд Американский предприниматель глава Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск за неделю потерял $14,5 млрд.
Финансы
9 апреля 2023 г. 21:33
Forbes: Илон Маск потерял за неделю $14,5 млрд

Американский предприниматель глава Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск за неделю потерял $14,5 млрд.

Как передает Report, об этом пишет журнал Forbes.

Журналисты издания оценивают состояние Маска в настоящий момент в $187,9 млрд. Отмечается, что его капитал сократился из-за опасений инвесторов, что прибыли Tesla будут ниже чем ожидалось. За неделю акции Tesla упали в цене на 10,8%. Причиной этого стал квартальный отчет компании, в котором говорится, что на складах скопилось много ее электромобилей.

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Версия на азербайджанском языке "Forbes": İlon Mask bir həftədə 14,5 milyard dollar itirib

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