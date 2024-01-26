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Forbes: Бернар Арно вновь возглавил список богатейших людей планеты

Forbes: Бернар Арно вновь возглавил список богатейших людей планеты Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно вернулся на первое место в списке богатейших людей планеты за счет скачка стоимости акций группы.
Финансы
26 января 2024 г. 19:05
Forbes: Бернар Арно вновь возглавил список богатейших людей планеты

Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно вернулся на первое место в списке богатейших людей планеты за счет скачка стоимости акций группы.

Как сообщает Report, об этом говорится на сайте журнала Forbes.

Сообщается, что состояние Арно выросло на 21,6 млрд долларов и к настоящему моменту оценивается в 205,8 млрд долларов.

Состояние Илона Маска, который ранее занимал первое место в списке, сократилось на 18 млрд долларов. В настоящий момент совокупный капитал его компаний Tesla и SpaceX составляет 204,2 млрд долларов.

За ними следуют основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос (179,9 млрд), один из создателей корпорации Oracle Ларри Эллисон (142,6 млрд) и глава корпорации Meta Марк Цукерберг (138,8 млрд долларов).

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