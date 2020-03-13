Forbes: 20 богатейших людей мира за сутки потеряли почти 78 млрд долларов

Почти 78 млрд долларов США за сутки потеряли 20 богатейших людей мира из-за самого крупного с октября 1987 года обвала ключевых индексов по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные приводит издание Forbes.

Эксперты Forbes подсчитали, что наибольшие потери понес глава корпорации Amazon Джефф Безос, который после снижения цены акций его компании на 8% потерял почти 8 млрд долларов США. Состояние генерального директора французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно за сутки уменьшилось на 7,7 млрд долларов США.

В списке Forbes также фигурируют глава Facebook Марк Цукерберг, потерявший 5,7 млрд долларов США, и миллиардер Ларри Эллисон, чье состояние уменьшилось на 5,6 млрд долларов США.

В четверг ключевые индексы рухнули более чем на 9% по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса.

Как свидетельствуют данные сайта торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 2 352,60 пункта (-9,99%) и остановился на отметке 21 200,62 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 260,74 пункта (-9,51%) и оказался на отметке 2 480,64 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 750,25 пункта (-9,43%), до 7 201,80 пункта.