Фондовый рынок США вырос

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг, SP 500 и Nasdaq Composite обновили рекордные максимумы.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг, S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекордные максимумы.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Поддержку рынку оказали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС), подтвердившей намерение снизить базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов в этом году. Кроме того, сильные статданные повысили оптимизм трейдеров в отношении состояния экономики США и перспектив корпоративных прибылей.

Как сообщалось, Федрезерв сохранил базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам завершившегося в среду двухдневного заседания.