Фондовый рынок США вырос после выхода данных об инфляции

Американский фондовый рынок закрылся в плюсе, после того как показатели инфляции удержались в пределах ожидаемого, хотя и обновили многолетние максимумы.

Американский фондовый рынок закрылся в плюсе, после того как показатели инфляции удержались в пределах ожидаемого, хотя и обновили многолетние максимумы.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,6% до 35970,99 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,73% до 15 630,6 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,95% до 4712,02 пункта.

Потребительские цены в годовом выражении по итогам ноября ускорили рост до 6,8% с 6,2% месяцем ранее. Показатель оказался максимальным с июня 1982 года. В месячном выражении инфляция составила 0,8%. Однако в отличие от прежних случаев, показатель не превысил прогнозов аналитиков, что позитивно сказалось на динамике биржевых котировок.