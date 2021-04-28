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Фондовый рынок США просел

Фондовый рынок США просел Отрицательная динамика наблюдается в преддверии итогов двухдневного заседания ФРС США и выхода корпоративных результатов IT-гигантов
Финансы
28 апреля 2021 г. 16:11
Фондовый рынок США просел

В преддверии обнародования итогов двухдневного заседания ФРС США и выхода корпоративных результатов IT-гигантов основные американские фондовые индексы отметились преимущественно отрицательной динамикой.

Как передает Report, во вторник после закрытия рынка квартальные результаты предоставили Alphabet (-0,8%) и Microsoft (+0,2%).

Если акции крупнейшего производителя программного обеспечения Microsoft на продленных торгах вторника снижаются на 2,6%, то бумаги ведущей поисковой системы Alphabet (Google) прибавляют 4,3%. Сегодня после завершения торгов рынку предстоит переварить отчетности Apple (-0,2%) и Facebook (+0,2%).

Нефть марки Brent выросла во вторник на 1,2%, до 66,4 доллара США за баррель. Участники сделки ОПЕК+ приняли решение сохранить прежние договоренности по запланированному подъему нефтедобычи начиная с 1 мая на 350 тыс. баррелей в сутки. Картель и его союзники убеждены в том, что вспышка заболеваемости COVID-19 в Индии не окажет в долгосрочной перспективе негативного влияния на спрос на энергоносители.

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