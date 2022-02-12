Фондовый рынок США просел на фоне напряженности в Восточной Европе

Фондовый рынок США завершил торговую сессию резким снижением котировок, просевших на фоне напряженности на востоке Европы.

Фондовый рынок США завершил торговую сессию резким снижением котировок, просевших на фоне напряженности на востоке Европы.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 1,43% до 34 738,06 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 2,78% до 13 791,15 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,90% до 4 418,64 пункта.

На настроениях участников торгов сказывалась геополитическая напряженность на востоке Европы. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал американцев покинуть Украину в течение 24-48 часов, предупредив, что "вторжение российских войск может начаться в любой момент".