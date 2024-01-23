Фондовый рынок Индии впервые обошел Гонконгскую биржу по капитализации

Индийский фондовый рынок впервые в истории превзошел Гонконгскую биржу по суммарной капитализации компаний.

Индийский фондовый рынок впервые в истории превзошел Гонконгскую биржу по суммарной капитализации компаний.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Таким образом Индия стала четвертым по величине фондовым рынком мира.

Совокупная стоимость акций, котирующихся на индийских биржах, на момент закрытия торгов в понедельник достигла 4,33 трлн долларов против 4,29 трлн долларов в гонконгских.

По данным агентства, индийский рынок впервые достиг отметки в 4 трлн долларов 5 декабря прошлого года, при этом за последние четыре года его объем вырос почти вдвое.

Крупнейшим фондовым рынком в мире остаются США с суммарной капитализацией компаний в 50,86 трлн долларов. За ними следуют Китай (8,44 трлн долларов) и Япония (6,36 трлн долларов).