Фондовый рынок Азербайджана достиг исторического максимума

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Темп роста ценных бумаг за 2014 год в Азербайджане в несколько раз превзошел динамику развития экономики страны.

Как сообщает Report, об этом заявил зампред Госкомитета по ценным бумагам Ильгар Мурадов.

По его словам, по сравнению с предыдущим годом объем операций на рынке ценных бумаг возрос на 50% и составил 13,2 млрд. манатов, что является самым высоким показателем с начала формирования в Азербайджане рынка ценных бумаг.

В то же время, официальный представитель госкомитета заявил об осуществлении торговых операций на рынке ценных бумаг с помощью производных финансовых инструментов, финансировании крупных региональных проектов с помощью рынка корпоративных ценных бумаг, превышении впервые отметки в более чем 50% в секторе корпоративных ценных бумаг и пр.