Фондовый рынок Азербайджана резко сократился

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ За январь-июнь 2016 года на Бакинской фондовой бирже (БФБ) общий объем сделок по всем инструментам составил 1 856 417 131,09 манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, наблюдается резкое сокращение объема сделок (-3,7 раз) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда этот показатель был равен 6 787 414 868,14 манатов.

За отчетный период рынок государственных ценных бумаг вырос в 14,8 раз - с 17 459 725,71 до 259 173 678,91 манатов. Долевой рынок сократился в 21,2 раз - с 136 802 912,08 до 6 456 656,27 манатов, рынок долговых инструментов сократился в 32,7 раз - с 1 240 700 392,15 до 37 960 422,84 манатов.