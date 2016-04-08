​Фондовый рынок Азербайджана резко сократился

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ За январь-март 2016 года на Бакинской фондовой бирже (БФБ) общий объем сделок по всем инструментам составил 579,922 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, наблюдается резкое сокращение объема сделок (-8,43 раза) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда этот показатель был равен 4 885,717 млн. манатов.

За отчетный период рынок государственных ценных бумаг вырос в 10,36 раза - с 14,915 млн. до 154,464 млн. манатов. Долевой рынок сократился в 8,78 раза - с 49,654 млн. до 5,657 млн. манатов, рынок долговых инструментов сократился в 27 раз - с 595,623 млн. до 22,103 млн. манатов.