Фондовые торги в США завершились заметным снижением индексов

Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи продемонстрировали снижение от 1,7 до 3,1 процентов по итогам торговой сессии.

Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи продемонстрировали снижение от 1,7 до 3,1 процентов по итогам торговой сессии.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 559,85 пункта (1,75%) и остановился на отметке 31 402,01. Индекс S&P 500 потерял 96,10 пункта (2,45%) и оказался на отметке 3 829,33. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 414,43 пункта (3,12%), до 12 887,76.

Эксперты полагают, что подобная отрицательная динамика является коррекцией рынка после инфляции котировок многих компаний на протяжении всего месяца. "Рынок раздут, много ожиданий роста экономики, и это дает некоторое оправдание для тех инвесторов, которые играли на повышение, немного притормозить", - приводит агентство Reuters слова Макса Гокмана, ответственного за инвестирование в компании Pacific Life Fund Advisors.

Нефть марки WTI подешевела. К 16:45 по времени Восточного побережья США (01:45 – бакинское время) цена поставок энергоносителя в марте снизилась на 0,10 (0,16%), до 63,35 долларов США.