Фондовые торги в США завершились снижением индексов

Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи снизились по итогам торговой сессии.

Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи снизились по итогам торговой сессии.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Так, американский Dow Jones сократился на 153,07 пункта (0,46%) и остановился на отметке 32 862,30 пункта. Индекс S&P 500 потерял 58,66 пункта (1,48%) и оказался на отметке 3 915,46 пункта. Котировки электронной биржи Nasdaq снизился на 413,23 пункта (3,13%), до 12 789,14 пункта.

Нефть марки WTI серьезно подешевела. Цена поставок энергоносителя в апреле снизилась на 5,17 долларов США (8,02%), до 59,37.