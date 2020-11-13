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Фондовые торги в США завершились снижением индексов

Фондовые торги в США завершились снижением индексов Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи снизились в четверг по итогам торговой сессии.
Финансы
13 ноября 2020 г. 04:37
Фондовые торги в США завершились снижением индексов

Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи снизились в четверг по итогам торговой сессии.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 317,46 пункта (1,08%) и остановился на отметке 29 080,17 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 35,65 пункта (1,00%) и оказался на отметке 3 537,01 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 76,84 пункта (0,65%), до 11 709,59 пункта.

Нефть марки WTI подешевела. Так, цена поставок энергоносителя в декабре снизилась на 0,47 долларов США (1,13%), до 40,98 долларов США.

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