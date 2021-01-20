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Фондовые торги в США завершились ростом

Фондовые торги в США завершились ростом Сессия на Нью-Йоркской фондовой бирже завершилась ростом основных котировок.
Финансы
20 января 2021 г. 04:38
Фондовые торги в США завершились ростом

Сессия на Нью-Йоркской фондовой бирже завершилась ростом основных котировок.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Так, американский промышленный индекс Dow Jones повысился на 116,26 пункта (0,38%) и установился на отметке 30 930,52 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, прибавил 30,66 пункта (0,81%) и оказался на отметке 3 798,91 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 198,68 пункта (1,53%), до 13 197,18 пункта.

Инвесторы обнадежены заявлениями Джанет Йеллен, которую избранный президент США Джозеф Байден выдвинул кандидатом на пост министра финансов страны.

Йеллен заявила, что Конгресс США должен выделять значительные средства на борьбу с пандемией, несмотря на высокий уровень госдолга страны.

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