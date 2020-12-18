О нас
Report Georgia
Аудио новости

Фондовые торги в США завершились ростом

Фондовые торги в США завершились ростом Ростом основных котировок завершилась сессия на Нью-Йоркской фондовой бирже в свете сообщений о том, что законодатели в США близки к договоренностям относительно мер по стимулированию американской экономики и помощи населению.
Финансы
18 декабря 2020 г. 04:52
Фондовые торги в США завершились ростом

Ростом основных котировок завершилась сессия на Нью-Йоркской фондовой бирже в свете сообщений о том, что законодатели в США близки к договоренностям относительно мер по стимулированию американской экономики и помощи населению.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, три ключевые индекса обновили максимумы. Dow Jones повысился на 148,83 пункта (0,49%) и установился на отметке 30 303,37 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, прибавил 21,31 пункта (0,58%) и оказался на отметке 3 722,48 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 106,56 пункта (0,84%), до 12 764,75 пункта.

Нефть марки WTI подорожала. Цена поставок энергоносителя в январе повысилась на 0,63 (1,32%), до 48,45 долларов США.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Вице-спикер: Российские миротворцы должны незамедлительно устранить недочет с картой
Вице-спикер: Российские миротворцы должны незамедлительно устранить недочет с картой
14 декабря 2020 г. 15:02
Очередная победа - SOCAR Trading выиграл тендер на закупку туркменской нефти
Очередная победа - SOCAR Trading выиграл тендер на закупку туркменской нефти
14 декабря 2020 г. 10:03
Шевченко: Мне очень жаль, что это оружие было поставлено Армении Россией
Шевченко: Мне очень жаль, что это оружие было поставлено Армении Россией
15 декабря 2020 г. 15:13
Коротченко: Скрывающиеся в лесах армянские формирования должны рассматриваться как международные террористы
Коротченко: Скрывающиеся в лесах армянские формирования должны рассматриваться как международные террористы
13 декабря 2020 г. 19:38
Сенсационные факты об отправке Россией сирийских и ливанских наемников в Карабах
Сенсационные факты об отправке Россией сирийских и ливанских наемников в Карабах
14 декабря 2020 г. 19:13
МО России: В Гадруте нарушен режим прекращения огня
МО России: В Гадруте нарушен режим прекращения огня
13 декабря 2020 г. 19:13
Азербайджан предупредил Армению
Азербайджан предупредил Армению
13 декабря 2020 г. 13:34
Политолог: Миротворцы РФ начинают заниматься политикой, это недопустимо
Политолог: Миротворцы РФ начинают заниматься политикой, это недопустимо
14 декабря 2020 г. 20:30
Azercell оштрафован на 10 тысяч манатов
"Azercell" оштрафован на 10 тысяч манатов
15 декабря 2020 г. 12:57
Армяне совершили теракты и диверсии в Гадруте, есть убитые и раненые
Армяне совершили теракты и диверсии в Гадруте, есть убитые и раненые
13 декабря 2020 г. 13:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi