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Фондовые торги в США завершились ростом ключевых индексов

Фондовые торги в США завершились ростом ключевых индексов Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли к завершению торговой сессии.
Финансы
2 февраля 2021 г. 05:58
Фондовые торги в США завершились ростом ключевых индексов

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли к завершению торговой сессии.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Так, американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 229,29 пункта (0,76%) и остановился на отметке 30 211,91 пункта. Индекс S&P 500 набрал 59,62 пункта (1,61%) и оказался на отметке 3 773,86 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 332,71 пункта (2,55%), до 13 403,40 пункта.

Одной из причин роста котировок специалисты считают снизившуюся волатильность цен на акции компании GameStop, стоимость которых по итогам прошлой недели выросла примерно на 400%. К завершению торговой сессии она составляла 325 долларов США за штуку.

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