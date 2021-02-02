Фондовые торги в США завершились ростом ключевых индексов

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли к завершению торговой сессии.

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли к завершению торговой сессии.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Так, американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 229,29 пункта (0,76%) и остановился на отметке 30 211,91 пункта. Индекс S&P 500 набрал 59,62 пункта (1,61%) и оказался на отметке 3 773,86 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 332,71 пункта (2,55%), до 13 403,40 пункта.

Одной из причин роста котировок специалисты считают снизившуюся волатильность цен на акции компании GameStop, стоимость которых по итогам прошлой недели выросла примерно на 400%. К завершению торговой сессии она составляла 325 долларов США за штуку.