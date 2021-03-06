Фондовые торги на бирже Нью-Йорка завершились уверенным ростом

Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи по итогам торгов выросли почти на 2 процента

Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи по итогам торгов выросли почти на 2 процента.

Как передает Report, соответствующие данные приводятся на сайте этой торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones к завершению торгов вырос на 572,16 пункта (1,85%), до отметки 31 495,30. Индекс S&P 500 набрал 73,47 пункта (1,95%) и оказался на уровне 3 841,94, индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 204,29 пункта (1,64%), до 12 668,29.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 3,61%, до 66,34 долларов США за баррель. Стоимость фьючерсов на золото повысилась на 0,14% - до 1 700,85 долларов США за тройскую унцию.