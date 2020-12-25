Фондовые рынки Китая и Японии в основном растут следом за Уолл-стрит

Рынки Гонконга, Южной Кореи и Австралии закрыты в связи с празднованием католического Рождества

Фондовые индексы материкового Китая и Японии в пятницу преимущественно растут следом за ростом на американских рынках накануне.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.42 (по бакинскому времени) индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,78% — до 3 389,48 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,72%, до 2 271,7 пункта, японский Nikkei 225 — снижался на символические 0,03%, до 26 660,44 пункта.

Рынки Гонконга, Южной Кореи и Австралии закрыты в связи с празднованием католического Рождества. По итогам торгов четверга гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,16%, до 26 386,56 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,7%, до 2 806,86 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,33%, до 6 664,8 пункта.

В пятницу объем торгов на рыках снижен в связи с празднованиями католического Рождества. Настроения инвесторов поддерживаются оптимизмом на американских рынках. В четверг индексы США закрылись ростом на 0,2-0,3%.

Небольшое давление на японский рынок, как отмечают аналитики, опрошенные агентством Reuters, вызвали опасения по поводу роста числа новых случаев коронавируса и его влияния на экономическую активность в преддверии конца года и новогодних праздников.

"Японские акции поддерживаются ралли в США, но торговля, по-видимому, ограничивается скромной охотой за сделками в связи с уменьшением числа участников рынка", — сказал агентству France Presse стратег Okasan Ёсихиро Ито (Yoshihiro Ito).

Несмотря на опасения вокруг COVID, рынки оценили и макростатистику. Безработица в Японии в ноябре неожиданно снизилась до 2,9% с 3,1%. Аналитики же ожидали сохранения показателя.