Фондовые рынки Европы и США просели на фоне новых штаммов коронавируса

На этом фоне падают не только акции нефтегазовых корпораций, но и ценные бумаги разработчиков ПО, высокотехнологичных компаний и банков

Инвесторы опасаются, что пик экономического роста в Европе и США уже пройден. Фондовый рынок также оказался под давлением быстрого распространения новых штаммов коронавируса. На этом фоне падают не только акции нефтегазовых корпораций, но и ценные бумаги разработчиков ПО, высокотехнологичных компаний и банков.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, фондовые индексы стран Западной Европы существенно снизились в конце прошлой недели на фоне распродажи на мировых рынках из-за опасений по поводу перспектив восстановления экономики.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов опустился на 1,72% и составил 451,61 пункта. Британский индикатор FTSE 100 потерял 1,68%, германский DAX — 1,73%, французский CAC 40 — 2,01%, итальянский FTSE MIB — 2,55%, испанский IBEX 35 — 2,31%.

Объем импорта с поправкой на календарные и сезонные факторы вырос на 3,4%. Показатель германского экспорта в мае был на 36,4% выше показателя того же периода предыдущего года, объем импорта увеличился на 32,6% в годовом выражении. По сравнению с февралем 2020 года — последним месяцем до начала пандемии COVID-19 — экспорт снизился на 0,3%, тогда как импорт, по предварительным данным, вырос на 9,4%.

Экономика Франции во II квартале, вероятно, увеличилась более значительно, чем ожидалось ранее, благодаря восстановлению сферы услуг на фоне ослабления ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. По оценке Банка Франции, в апреле-июне ВВП страны вырос на величину, близкую к 1%, относительно предыдущих трех месяцев.

Цена бумаг Stellantis NV снизилась более чем на 3% на торгах в Париже и Милане. Автоконцерн, образованный в начале года в результате слияния итало-американской Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французской PSA Group, ожидает высоких показателей рентабельности за первое полугодие 2021 года, но предупреждает, что более низкие, чем планировалось, объемы производства отрицательно скажутся на денежных потоках концерна.

В лидерах падения среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 оказались акции германского разработчика ПО Teamviewer AG, которые рухнули на 14,3%. Также заметно подешевели бумаги занимающейся нефтеразведкой компании TGS-NOPEC Geophysical Co. ASA (-6,7%).

Американский фондовый рынок также снизился по итогам торгов в четверг, отступив от недавних максимумов на фоне возобновившихся опасений по поводу роста мировой экономики.

Все три основных индекса показали худшую суточную динамику примерно за три недели в условиях выхода инвесторов по всему миру из рисковых активов. Трейдеры обеспокоены тем, что пик экономического роста в США и за рубежом уже пройден, и распространение новых штаммов коронавируса негативно скажется на прогнозах, отмечает Trading Economics.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка упал на 259,86 пункта (0,75%) и составил 34 421,93 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 37,31 пункта (0,86%), снизившись до 4320,82 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 105,28 пункта (0,72%) и составил 14 559,78 пункта.

Протокол июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), опубликованный в среду, показал, что некоторые из руководителей американского ЦБ видят возможность более раннего, чем ожидалось, сокращения объемов стимулирования Федрезервом на фоне быстрого роста экономической активности в США.

Акции американских авиакомпаний United Airlines Holdings Inc. и Delta Air Lines Inc. подешевели на 1,3% и 1,1% соответственно.

Также заметно подешевели акции производителей микросхем, включая NVIDIA Corp. (-2,3%), Micron Technology Inc. (-1,4%), Qualcomm Inc. (-1,2%), Intel Corp. (-1%) и Applied Materials Inc. (-1,7%). В минусе оказались и бумаги крупнейших технологических компаний Microsoft Corp. (-0,9%), Apple Inc. (-0,9%), Facebook Inc. (-1,4%) и Alphabet Inc. (-1,1%). В то же время капитализация Amazon.com Inc. выросла на 0,9%.

Кроме того, снизились котировки акций банков, в том числе Bank of America Corp. (-2,4%), Wells Fargo & Co. (-2,5%) и Goldman Sachs Group Inc. (-2,4%).

Отметим, что стоимость барреля сентябрьской нефти Brent утром составила 75,31 доллара США (-0,32%). Баррель августовской нефти WTI торговался по 74,37 доллара США (-0,25%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне 75,55 и 74,56 долларов США соответственно.