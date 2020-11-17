Фондовые рынки АТР растут на оптимизме вокруг вакцины от коронавируса

Распространение коронавируса в мире по-прежнему остается одним из основных факторов, влияющим на настроения инвесторов

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно растут, инвесторы оценивают новости о вакцине от COVID-19, разрабатываемой компанией Moderna.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.35 (по бакинскому времени) индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,2% — до 3 340,32 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,12%, до 2 264,12 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,11% — до 26 410,39 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,28% — до 2 547,72 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,14%, до 6 493,1 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,12%, до 25 939,05 пункта.

Распространение коронавируса в мире по-прежнему остается одним из основных факторов, влияющим на настроения инвесторов. Рынки с оптимизмом восприняли новости о вакцине от биотехнологической компании Moderna. В понедельник компания сообщила, что итоги третьей фазы испытаний её вакцины от коронавируса показали эффективность на уровне 94,5%.

Новости об успехах в области разработки вакцины дают участникам торгов надежду на скорое окончание пандемии и восстановление экономики. На прошлой неделе об успешных испытаниях также сообщали компании BioNTech и Pfizer.

"Инвесторы смотрят за пределы пандемии, на развитие экономики в 2021 году, вместо того, чтобы концентрировать внимание на тяжелой ситуации с ростом заболеваемости коронавирусом в США и Европе", — прокомментировал агентству Рейтер старший стратег по рынкам Азии J.P. Morgan Asset Management Тай Хуэй (Tai Hui).