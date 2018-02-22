Фондовые индексы в США завершили среду в минусе

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Основные фондовые индексы США завершили среду в минусе после публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,67% — до 24797,78 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,22%, до 7218,23 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,55%, до 2701,33 пункта.

Согласно протоколу ФРС, члены Комитета по открытым рынкам на встрече 30-31 января пришли к мнению о целесообразности дальнейшего ужесточения политики с учетом роста американской экономики. Целевой показатель инфляции на уровне 2% подтвержден и будет достигнут в 2020 году, отмечено в протоколе.

При этом большинство аналитиков считает, что ставка будет повышена уже на следующем заседании регулятора — в марте: по данным CME Group, 77,5% экспертов ожидают повышения ставки до 1,5-1,75% годовых.