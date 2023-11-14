Фондовые индексы США завершили торги в понедельник без единой динамики

Американские фондовые индексы завершили сессию в понедельник без единой динамики, при этом Dow Jones Industrial Average поднялся до максимума с 20 сентября, в том числе благодаря росту котировок акций Boeing.

Американские фондовые индексы завершили сессию в понедельник без единой динамики, при этом Dow Jones Industrial Average поднялся до максимума с 20 сентября, в том числе благодаря росту котировок акций Boeing.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", важным фактором, который определит направление движения рынка в ближайшие дни, станут данные о динамике потребительских цен в США в октябре, публикация которых запланирована на вторник.

По прогнозам, темпы инфляции замедлились до 3,3% в годовом выражении по сравнению с 3,7% в сентябре, сообщает Trading Economics. Между тем базовая инфляция (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) осталась на уровне 4,1%.

Негативной новостью для рынка стало изменение Moody's прогноза рейтингов США на "негативный" со "стабильного". Международное рейтинговое агентство отметило существенное увеличение стоимости обслуживания госдолга, а также усиление "политической поляризации" в стране. При этом долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг приоритетного необеспеченного долга США были подтверждены на наивысшем уровне - "AAA".

В пресс-релизе Moody's отмечается, что изменение прогноза рейтингов обусловлено растущими рисками ухудшения финансовой устойчивости страны, которые больше не компенсируются в полной мере "уникально сильной кредитоспособностью" страны.

Дефицит госбюджета США в октябре составил 66,564 млрд доллара, что на 24,3% меньше показателя за тот же месяц прошлого года (87,874 млрд доллара), сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета увеличились на 26,7% и достигли 403,434 млрд против 318,5 млрд доллара годом ранее.

Расходы выросли на 15,7% - до 469,997 млрд по сравнению с 406,374 млрд долларами. Между тем процентные выплаты по госдолгу практически удвоились и составили 88,9 млрд против 47,6 млрд доллара в октябре прошлого года. Октябрь является первым месяцем финансового года в США.

Отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2023 финансового года, который завершился 30 сентября, составило 1,7 трлн доллара, увеличившись на 23%.

Рекордный размер дефицита в 3,1 трлн доллара был зафиксирован в стране по итогам 2020 финансового года. С профицитом бюджет последний раз был сведен в 2001 финансовом году.

Цена акций Boeing Co. увеличилась на 4% в понедельник. Авиакомпания Emirates Airline заключил контракт на закупку 95 самолетов у компании на сумму 52 млрд долларов в ходе авиасалона в Дубае, а турецко-германский авиаперевозчик SunExpress подписал контракт на поставку 45 самолетов модели 737 с опцией дозаказа еще 45 лайнеров. Кроме того, по данным западных СМИ, правительство Китая близко к тому, чтобы отменить запрет на использование в стране самолетов 737 Max.