Фондовые индексы США закрылись снижением

Американские фондовые индексы закрылись снижением на фоне обеспокоенности инвесторов подорожанием энергоносителей, дефицитом их предложения и инфляцией.

Американские фондовые индексы закрылись снижением на фоне обеспокоенности инвесторов подорожанием энергоносителей, дефицитом их предложения и инфляцией.

Как передает Report, об этом сообщает сайт торговой площадки.

S&P 500 снизился на 55,37 пункта, или на 1,23%, до 4 456,24 пункта. Dow Jones Industrial Average упал на 448,96 пункта, или на 1,29%, до 34 358,50, отступив уже на 6,6% от рекордного уровня закрытия, достигнутого 4 января, и потеряв с начала года 5,4%. Nasdaq Composite Index снизился на 186,21 пункта, или на 1,3%, до 13 922,60.