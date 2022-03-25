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Фондовые индексы США закрылись ростом

Фондовые индексы США закрылись ростом Американские фондовые индексы закрылись ростом, отыграв значительную часть утерянных в среду позиций.
Финансы
25 марта 2022 г. 04:43
Фондовые индексы США закрылись ростом

Американские фондовые индексы закрылись ростом, отыграв значительную часть утерянных в среду позиций.

Как передает Report, об этом сообщает сайт торговой площадки.

Так, S&P 500 вырос на 63,92 пункта, или на 1,4%, до 4 520,16, Nasdaq Composite - на 269,23 пункта, или на 1,9%, до 14 191,84, а Dow Jones Industrial Average - на 349,44 пункта, или на 1%, до 34 707,94. Предыдущую сессию все три индекса завершили снижением из-за обеспокоенности инвесторов подорожанием энергоносителей и дефицитом предложения.

В этом году фондовые рынки испытывают давление из-за усиливающейся инфляции, неоднозначных экономических индикаторов, военных действий в Украине и продолжающихся сбоев, связанных с пандемией коронавируса. S&P 500 с начала года потерял 5,2%, а Nasdaq Composite - 9,3%. Последний находится на территории медвежьего рынка самый длительный период времени с 2008 года.

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