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Фондовые индексы США закрылись ростом

Фондовые индексы США закрылись ростом Американские фондовые индексы подскочили вместе с ценами на нефть.
Финансы
3 марта 2022 г. 06:07
Фондовые индексы США закрылись ростом

Американские фондовые индексы подскочили вместе с ценами на нефть.

Как передает Report, инвесторы следят за новостями об Украине и анализируют выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, рассказавшего о планах ФРС по повышению ключевой процентной ставки.

Так, S&P 500 вырос на 80,28 пункта (1,9%) до 4 386,54, тогда как днем ранее упал на 1,6%. Dow Jones Industrial Average прибавил 596,40 пункта (1,8%), закрывшись на отметке 33 891,35. Nasdaq Composite Index поднялся на 219,56 пункта (1.6%) до 13 752,02.

Несмотря на продолжение войны в Украине и стремительный рост цен на нефть, внимание инвесторов в среду было нацелено на процентные ставки. Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступавший в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, сказал, что на ближайшем заседании центробанка, которое состоится через две недели, предложит повысить ставку на четверть процентного пункта. Это ослабило обеспокоенность Уолл-стрита, где ожидали повышения ставки сразу на половину процентного пункта.

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