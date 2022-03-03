Фондовые индексы США закрылись ростом

Американские фондовые индексы подскочили вместе с ценами на нефть.

Американские фондовые индексы подскочили вместе с ценами на нефть.

Как передает Report, инвесторы следят за новостями об Украине и анализируют выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, рассказавшего о планах ФРС по повышению ключевой процентной ставки.

Так, S&P 500 вырос на 80,28 пункта (1,9%) до 4 386,54, тогда как днем ранее упал на 1,6%. Dow Jones Industrial Average прибавил 596,40 пункта (1,8%), закрывшись на отметке 33 891,35. Nasdaq Composite Index поднялся на 219,56 пункта (1.6%) до 13 752,02.

Несмотря на продолжение войны в Украине и стремительный рост цен на нефть, внимание инвесторов в среду было нацелено на процентные ставки. Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступавший в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, сказал, что на ближайшем заседании центробанка, которое состоится через две недели, предложит повысить ставку на четверть процентного пункта. Это ослабило обеспокоенность Уолл-стрита, где ожидали повышения ставки сразу на половину процентного пункта.