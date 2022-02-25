Фондовые индексы США закрылись ростом

Фондовые индексы США в четверг активно восстанавливались, так как инвесторы скупали технологические акции после вторжения России на территорию Украины.

Фондовые индексы США в четверг активно восстанавливались, так как инвесторы скупали технологические акции после вторжения России на территорию Украины.

Как передает Report, акции упали после атак на ряд украинских городов, тога как нефть, золото и гособлигации росли в цене. Тем не менее, оптимизм инвесторов вырос после того, как президент США Байден объявил о новых санкциях против российских элит, принадлежащих государству предприятий и банков. Евросоюз объявил о введении собственных санкций.

По итогам торгов S&P 500 вырос на 63,20 пункта, или 1,5%, по 4 288,70 пункта. Nasdaq Composite вырос на 436,10 пункта, или 3,3%, по 13 473,59 пункта. Dow Jones Industrial Average вырос на 92,07 пункта, или 0,3%, до 33 223,83 пункта.