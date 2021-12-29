Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно

Американские фондовые индексы колебались и завершили торги разнонаправленно.

Американские фондовые индексы колебались и завершили торги разнонаправленно.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты торгов.

Так, S&P 500, который днем ранее вырос на 1,4%, в течение дня чередовал небольшой рост с небольшим снижением и в начале сессии достиг нового внутридневного максимума. В результате индекс потерял 4,84 пункта, или 0,1%, закрывшись на отметке 4 786,35.

Dow Jones Industrial Average вырос на 95,83 пункта, или 0,3%, до 36 398,21.

Nasdaq Composite упал на 89,5 пункта, или 0,6%, до 15 781,72.

В последние недели фондовые рынки пострадали от распространения омикрон-штамма коронавируса. Власти различных стран по всему миру ввели ограничения в попытке сдержать вирус. Между тем свежие исследования показали, что этот вариант коронавируса, судя по всему, вызывает менее тяжелое течение болезни и несет более низкий риск госпитализации.