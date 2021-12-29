О нас
Report Georgia
Аудио новости

Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно

Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно Американские фондовые индексы колебались и завершили торги разнонаправленно.
Финансы
29 декабря 2021 г. 06:48
Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно

Американские фондовые индексы колебались и завершили торги разнонаправленно.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты торгов.

Так, S&P 500, который днем ранее вырос на 1,4%, в течение дня чередовал небольшой рост с небольшим снижением и в начале сессии достиг нового внутридневного максимума. В результате индекс потерял 4,84 пункта, или 0,1%, закрывшись на отметке 4 786,35.

Dow Jones Industrial Average вырос на 95,83 пункта, или 0,3%, до 36 398,21.

Nasdaq Composite упал на 89,5 пункта, или 0,6%, до 15 781,72.

В последние недели фондовые рынки пострадали от распространения омикрон-штамма коронавируса. Власти различных стран по всему миру ввели ограничения в попытке сдержать вирус. Между тем свежие исследования показали, что этот вариант коронавируса, судя по всему, вызывает менее тяжелое течение болезни и несет более низкий риск госпитализации.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Завершился визит президента Азербайджана в Россию
Завершился визит президента Азербайджана в Россию
28 декабря 2021 г. 22:34
Стал известен список конфискованного имущества Вугара Сафарли
Стал известен список конфискованного имущества Вугара Сафарли
28 декабря 2021 г. 13:00
Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов
Конфисковано имущество родственника Али Гасанова на 36 млн манатов
28 декабря 2021 г. 12:32
Гарибашвили: Грузия внесла значительный вклад в дело мира и стабильности в регионе
Гарибашвили: Грузия внесла значительный вклад в дело мира и стабильности в регионе
28 декабря 2021 г. 00:50
Гарибашвили: Баку и Ереван заинтересованы в переходе на новый этап отношений
Гарибашвили: Баку и Ереван заинтересованы в переходе на новый этап отношений
28 декабря 2021 г. 00:47
ГЭЦ объявил даты экзаменов в январе и феврале
ГЭЦ объявил даты экзаменов в январе и феврале
27 декабря 2021 г. 15:34
Ильхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии воинской части в Гадруте
24 декабря 2021 г. 22:37
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Верхней мечети Гевхар-Аги
Мехрибан Алиева поделилась публикацией с Верхней мечети Гевхар-Аги
24 декабря 2021 г. 22:25
Президент: Сегодня меня печалит лишь то, что мой отец не дожил до этого дня
Президент: Сегодня меня печалит лишь то, что мой отец не дожил до этого дня
24 декабря 2021 г. 20:01
Президент: Я всегда говорил, наступит день, и наши оккупированные земли будут освобождены
Президент: Я всегда говорил, наступит день, и наши оккупированные земли будут освобождены
24 декабря 2021 г. 19:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi