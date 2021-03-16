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Фондовые индексы США выросли

Фондовые индексы США выросли Фондовые индексы США закрылись на рекордных максимумах, отыграв потери, понесенные ранее в ходе сессии
Финансы
16 марта 2021 г. 04:13
Фондовые индексы США выросли

Фондовые индексы США закрылись на рекордных максимумах, отыграв потери, понесенные ранее в ходе сессии.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Так, Dow Jones Industrial Average поднялся на 174,82 пункта, или на 0,5%, до 32953,46 пункта, что стало уже 14-м рекордным уровнем закрытия в текущем году.

Индекс S&P 500 прибавил 25,60 пункта, или 0,6%, достигнув нового рекорда на отметке 3968,94 пункта, а Nasdaq Composite поднялся на 139,84 пункта, или на 1,0%, до 13459,71 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX подешевели на 0,3%, до 65,39 доллара США за баррель, продолжив снижаться после самого масштабного недельного падения с декабря прошлого года.

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