Фондовые индексы США выросли

Фондовые индексы США закрылись на рекордных максимумах, отыграв потери, понесенные ранее в ходе сессии

Фондовые индексы США закрылись на рекордных максимумах, отыграв потери, понесенные ранее в ходе сессии.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Так, Dow Jones Industrial Average поднялся на 174,82 пункта, или на 0,5%, до 32953,46 пункта, что стало уже 14-м рекордным уровнем закрытия в текущем году.

Индекс S&P 500 прибавил 25,60 пункта, или 0,6%, достигнув нового рекорда на отметке 3968,94 пункта, а Nasdaq Composite поднялся на 139,84 пункта, или на 1,0%, до 13459,71 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI на NYMEX подешевели на 0,3%, до 65,39 доллара США за баррель, продолжив снижаться после самого масштабного недельного падения с декабря прошлого года.