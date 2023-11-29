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Фондовые индексы США выросли на заявлениях представителей ФРС

Фондовые индексы США выросли на заявлениях представителей ФРС Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник на заявлениях представителей Федеральной резервной системы.
Финансы
29 ноября 2023 г. 09:10
Фондовые индексы США выросли на заявлениях представителей ФРС

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник на заявлениях представителей Федеральной резервной системы.

Как передает Report, об этом сообщил "Интерфакс".

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил о том, что дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики американским ЦБ, возможно, не понадобится, учитывая явные признаки того, что темпы экономического роста замедляются до такой степени, которая необходима для полного контроля над инфляцией.

"Я все более уверен в том, что в настоящее время есть хорошие возможности для замедления экономики и возврата инфляции к 2%", - заявил один из руководителей Федрезерва. При этом Уоллер отметил, что, несмотря на обнадеживающие признаки, пока еще слишком рано говорить окончательно о том, что ФРС закончила цикл подъема процентных ставок.

Другой член совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман также сказала, что "воодушевлена первыми сигналами ослабления экономической активности в четвертом квартале". Но, добавила она, "инфляция все еще слишком высока, и пока рано говорить, будет ли ее замедление устойчивым".

Индекс потребительского доверия в США в ноябре увеличился до 102 пунктов, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в октябре индикатор находился на отметке 99,1 пункта, а не 102,6 пункта, как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали, что индекс опустится до 101 пункта с объявленного прежде октябрьского значения, согласно данным Trading Economics.

Котировки акций Boeing Co. во вторник выросли на 1,4% (до 222,37 доллара) после того, как аналитики RBC Capital Markets улучшили рекомендацию для них до "выше рынка" с "на уровне рынка". Также они подняли прогнозную цену до 275 долларов с 200 долларов.

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Версия на английском языке US stock indices rose following statements by Fed officials

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