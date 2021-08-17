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Фондовые индексы США в основном выросли по итогам торгов

Фондовые индексы США в основном выросли по итогам торгов Фондовые индексы США в основном закрылись ростом, тогда как цены на нефть упали после выхода данных, указавших на замедление роста китайской экономики.
Финансы
17 августа 2021 г. 04:55
Фондовые индексы США в основном выросли по итогам торгов

Фондовые индексы США в основном закрылись ростом, тогда как цены на нефть упали после выхода данных, указавших на замедление роста китайской экономики.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс S&P 500 достиг 49-го рекорда с начала года, прибавив 11,71 пункта, или 0,3 процента, и поднявшись до 4 479,71. Большую часть сессии индекс находился на негативной территории, но затем совершил самый большой рывок с конца марта, согласно рыночным данным Dow Jones.

Dow Jones Industrial Average вырос на 110,02 пункта, или 0,3 процента, до 35 625,4, поставив 35-й рекорд на закрытие торгов в 2021 году. Прошлую неделю DJIA тоже закрыл на максимуме, и понедельник стал пятой торговой сессией подряд, когда оба ведущих индекса закрываются на рекордных отметках.

Правда, Nasdaq снизился на 29,14 пункта, или 0,2 процента, до 14 793,76.

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