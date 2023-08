Фондовые индексы США упали более чем на 1%

Американские фондовые индексы упали по итогам торгов во вторник, S&P 500 завершил сессию на минимуме за месяц.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Market Watch.

Давление на рынок оказали слабые статданные из Китая, спровоцировавшее общее ухудшение аппетита к риску. В то же время отчет о динамике розничных продаж в США за июль, оказавшийся лучше ожиданий экспертов, вызвал новую волну опасений в отношении дальнейшего подъема ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Розничные продажи в США выросли на 0,7% относительно июня - максимально за шесть месяцев, сообщило во вторник министерство торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics в среднем прогнозировали их повышение на 0,4%.

Аналитик Fitch Крис Вулф сказал в интервью CNBC во вторник, что агентству, вероятно, придется понизить рейтинги многих банков США, поставленные на пересмотр в июне. Если Fitch снизит прогноз для американского банковского сектора в целом на одну ступень - до "AA-" с "A+", ему придется пересмотреть рейтинги более 70 фининститутов США, включая такие крупные как JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp., отметил Вулф.

Акции JPMorgan подешевели на 2,6% по итогам торгов, Bank of America - на 3,2%.

Котировки бумаг региональных банков KeyCorp, Comerica Inc., Citizens Financial Group и Capital One Financial Corp. упали на 3,5%, 4,5%, 4,4% и 2,1% соответственно.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник упал на 361,24 пункта (1,02%) и составил 34 946,39 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 51,86 пункта (1,16%) - до 4 437,86 пункта.

Nasdaq Composite потерял 157,28 пункта (1,14%) и составил 13 631,05 пункта.