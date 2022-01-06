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Фондовые индексы США снизились

Фондовые индексы США снизились Высокотехнологичный индекс Nasdaq потерял более 3% на фоне сообщений о возможном скором повышении ставки ФРС.
Финансы
6 января 2022 г. 05:39
Фондовые индексы США снизились

Высокотехнологичный индекс Nasdaq потерял более 3% на фоне сообщений о возможном скором повышении ставки ФРС.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Nasdaq обрушился сразу на 3,34%, до 15100,17 пункта - это крупнейшее падение индекса с февраля.

Также резко снижался индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,94% до 4700,58. Наконец, промышленный DJIA упал на 1,07% до 36407,11 пункта.

В среду ФРС опубликовала протоколы заседания в декабре, на котором обсуждалось повышение учетной ставки. Традиционно этот инструмент призван бороться с инфляцией, но может оказать "остужающее" влияние на рынок технологий.

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