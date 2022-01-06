Фондовые индексы США снизились

Высокотехнологичный индекс Nasdaq потерял более 3% на фоне сообщений о возможном скором повышении ставки ФРС.

Высокотехнологичный индекс Nasdaq потерял более 3% на фоне сообщений о возможном скором повышении ставки ФРС.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Nasdaq обрушился сразу на 3,34%, до 15100,17 пункта - это крупнейшее падение индекса с февраля.

Также резко снижался индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,94% до 4700,58. Наконец, промышленный DJIA упал на 1,07% до 36407,11 пункта.

В среду ФРС опубликовала протоколы заседания в декабре, на котором обсуждалось повышение учетной ставки. Традиционно этот инструмент призван бороться с инфляцией, но может оказать "остужающее" влияние на рынок технологий.