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Фондовые индексы США снизились в ожидании заседания ФРС

Фондовые индексы США снизились в ожидании заседания ФРС Американские фондовые индексы снизились перед очередным заседанием Федеральной резервной системы США, по итогам которого центральный банк примет важное решение по денежно-кредитной политике.
Финансы
14 декабря 2021 г. 05:52
Фондовые индексы США снизились в ожидании заседания ФРС

Американские фондовые индексы снизились перед очередным заседанием Федеральной резервной системы США, по итогам которого центральный банк примет важное решение по денежно-кредитной политике.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, инвесторы ждут от ФРС решительных мер по борьбе с ускорением инфляции.

Так, S&P 500 опустился на 43,05 пункта, или на 0,9%, до 4 668,97 пункта. Прошлую неделю индекс завершил на 67-м в этом году рекордном максимуме. Dow Jones Industrial Average снизился на 320,04 пункта, или на 0,9%, до 35 650,95 пункта. Nasdaq Composite упал на 217,32 пункта, или на 1,4%, до 15 413,28 пункта.

ФРС опубликует свое решение в среду после завершения двухдневного заседания. Ожидается, что центральный банк США ускорит процесс сворачивания покупки облигаций и даст понять, что в следующем году повысит процентные ставки для сдерживания инфляции. Опубликованные в пятницу данные показали, что потребительские цены в США выросли в ноябре самыми быстрыми годовыми темпами с 1982 года. Рост цен вызвал недовольство политиков и подорвал доверие американских потребителей, которые теперь ждут от ФРС действий.

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