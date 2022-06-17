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Фондовые индексы США снизились на опасениях относительно рецессии

Фондовые индексы США снизились на опасениях относительно рецессии Фондовые индексы США резко снизились по итогам торгов на фоне опасений относительно рецессии, после того как для борьбы с максимальной за десятилетия инфляцией ФРС провела самое существенное повышение ставок с 1994 года, а другие центральные банки мира по
Финансы
17 июня 2022 г. 06:11
Фондовые индексы США снизились на опасениях относительно рецессии

Фондовые индексы США резко снизились по итогам торгов на фоне опасений относительно рецессии, после того как для борьбы с максимальной за десятилетия инфляцией ФРС провела самое существенное повышение ставок с 1994 года, а другие центральные банки мира последовали вслед за американским.

Как передает Report, ключевой индекс S&P 500 снизился шестой раз за семь сессий. В среду рынки выросли после того, как ФРС, как и ожидалось, повысила ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов.

Однако повышение процентных ставок Швейцарии и Великобритании вернули к жизни опасения, что попытки центральных банков обуздать инфляцию могут привести к резкому замедлению экономического роста или рецессии в ряде стран мира.

Швейцарцы удивили всех, заявив, что в меньшей степени обеспокоены силой своей валюты и в большей - инфляцией", - говорит Том Хейнлин, инвестиционный стратег-аналитик Ascent Private Wealth Group в Миннеаполисе.

По итогам торгов Dow Jones Industrial Average упал на 741,46 пункта, или 2,42%, до 29 927,07 пункта. S&P 500 потерял 123,22 пункта, или 3,25%, до 3 666,77 пункта. Nasdaq Composite упал на 453,06, или 4,08%, до 10 646,10 пункта.

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