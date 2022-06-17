Фондовые индексы США снизились на опасениях относительно рецессии

Фондовые индексы США резко снизились по итогам торгов на фоне опасений относительно рецессии, после того как для борьбы с максимальной за десятилетия инфляцией ФРС провела самое существенное повышение ставок с 1994 года, а другие центральные банки мира по

Фондовые индексы США резко снизились по итогам торгов на фоне опасений относительно рецессии, после того как для борьбы с максимальной за десятилетия инфляцией ФРС провела самое существенное повышение ставок с 1994 года, а другие центральные банки мира последовали вслед за американским.

Как передает Report, ключевой индекс S&P 500 снизился шестой раз за семь сессий. В среду рынки выросли после того, как ФРС, как и ожидалось, повысила ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов.

Однако повышение процентных ставок Швейцарии и Великобритании вернули к жизни опасения, что попытки центральных банков обуздать инфляцию могут привести к резкому замедлению экономического роста или рецессии в ряде стран мира.

Швейцарцы удивили всех, заявив, что в меньшей степени обеспокоены силой своей валюты и в большей - инфляцией", - говорит Том Хейнлин, инвестиционный стратег-аналитик Ascent Private Wealth Group в Миннеаполисе.

По итогам торгов Dow Jones Industrial Average упал на 741,46 пункта, или 2,42%, до 29 927,07 пункта. S&P 500 потерял 123,22 пункта, или 3,25%, до 3 666,77 пункта. Nasdaq Composite упал на 453,06, или 4,08%, до 10 646,10 пункта.