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Фондовые индексы США снизились из-за опасений по поводу войны в Украине

Фондовые индексы США снизились из-за опасений по поводу войны в Украине Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию торгов упали на 1,8-2,9% на фоне утверждений о готовящемся вторжении российских войск в Украину.
Финансы
18 февраля 2022 г. 04:43
Фондовые индексы США снизились из-за опасений по поводу войны в Украине

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию торгов упали на 1,8-2,9% на фоне утверждений о готовящемся вторжении российских войск в Украину.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones к закрытию торгов потерял 622,24 пункта (1,78%) и установился на отметке 34 312,03 пункта. Индекс S&P 500 снизился на 94,76 пункта (2,12%) и оказался на отметке 4 380,25 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq продемонстрировал снижение на 407,38 пункта (2,88%), до 13 716,72 пункта.

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