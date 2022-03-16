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Фондовые индексы США резко выросли

Фондовые индексы США резко выросли Американские фондовые индексы выросли после отката цен на нефть, благодаря которому сократились страхи инвесторов насчет инфляции. Также рынок ждет новый цикл повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США.
Финансы
16 марта 2022 г. 05:16
Фондовые индексы США резко выросли

Американские фондовые индексы выросли после отката цен на нефть, благодаря которому сократились страхи инвесторов насчет инфляции. Также рынок ждет новый цикл повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США.

Как передает Report, снижение цен на нефть проходило на фоне ожидания инвесторами запланированного на среду решения ФРС по денежно-кредитной политике. Ожидается, что ФРС повысит процентные ставки впервые с 2018 года.

По итогам торгов Dow Jones Industrial Average вырос на 599,10 пункта, или 1,8%, до 33 544,34 пункта. S&P 500 вырос на 89,34 пункта, или 2,1% до 4 262,45 пункта. Nasdaq Composite вырос на 367,40 пункта, или 2,9%, до 12 948,62 пункта.

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