Фондовые индексы США резко выросли на фоне новостей о налоговых реформах

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Фондовые индексы США резко повысились на фоне новостей о скором выпуске плана налоговой реформы. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, индекс Dow-Jones вырос на 174 пункта или 0,85% - до 20 579, S&P 500 - 17,6 пункта или 0,76% - до 2 356, Nasdaq – 54 пункта или 0,92% - до 5 917 пунктов. Тем самым индекс Nasdaq достиг исторического рекорда.

Министр финансов США Стивен Мнучин вчера заявил, что администрация президента Дональда Трампа намерена в скором времени обнародовать проект налоговой реформы.

Аналитики предсказывают, что налоговые реформы будут иметь особое значение для финансовых рынков, фондовых бирж и компаний США.