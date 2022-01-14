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Фондовые индексы США резко снизились

Фондовые индексы США резко снизились Основные фондовые индексы США упали на фоне снижения акций технологического сектора.
Финансы
14 января 2022 г. 06:54
Фондовые индексы США резко снизились

Основные фондовые индексы США упали на фоне снижения акций технологического сектора.

Как передает Report, Nasdaq Composite завершил сессию на самом низком уровне закрытия с октября.

Акции компаний технологического сектора оказались под давлением в начале года, в то время как доходность казначейских облигаций росла. Более высокая доходность облигаций снижает привлекательность будущей прибыли, которую сулят акции многих технологических компаний.

По итогам торгов S&P 500 упал на 67,32 пункта, или 1,4%, до 4 659,03 пункта. Dow Jones Industrial Average упал на 176,70 пункта, или 0,5%, до 36 113,62 пункта, Nasdaq Composite на 381,58 пункта, или 2,5%, до 14 806,81 пункта.

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