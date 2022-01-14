Фондовые индексы США резко снизились

Основные фондовые индексы США упали на фоне снижения акций технологического сектора.

Основные фондовые индексы США упали на фоне снижения акций технологического сектора.

Как передает Report, Nasdaq Composite завершил сессию на самом низком уровне закрытия с октября.

Акции компаний технологического сектора оказались под давлением в начале года, в то время как доходность казначейских облигаций росла. Более высокая доходность облигаций снижает привлекательность будущей прибыли, которую сулят акции многих технологических компаний.

По итогам торгов S&P 500 упал на 67,32 пункта, или 1,4%, до 4 659,03 пункта. Dow Jones Industrial Average упал на 176,70 пункта, или 0,5%, до 36 113,62 пункта, Nasdaq Composite на 381,58 пункта, или 2,5%, до 14 806,81 пункта.