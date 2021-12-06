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Фондовые индексы США растут из-за оптимистичных прогнозов по экономике

Фондовые индексы США растут из-за оптимистичных прогнозов по экономике Американские фондовые индексы в понедельник преимущественно растут на более положительной оценке перспектив экономики страны в условиях распространения "омикрон"-штамма.
Финансы
6 декабря 2021 г. 19:35
Фондовые индексы США растут из-за оптимистичных прогнозов по экономике

Американские фондовые индексы в понедельник преимущественно растут на более положительной оценке перспектив экономики страны в условиях распространения "омикрон"-штамма.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones рос на 1,01% — до 34 929,77 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,54%, до 15 002,2 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,445%, до 4 558,97 пункта.

Оптимизм инвесторов поддерживает макростатистика по США, которая в целом свидетельствует о положительной динамике роста экономики страны. На этом фоне опасения рынков относительно нового штамма несколько снизились.

Случаи заражения штаммом фиксируются во многих странах, что может привести к возобновлению локдаунов. В то же время пока не было зафиксировано ни одной смерти от этого штамма, и это дает надежду на то, что "омикрон" оказался не таким опасным, как полагалось изначально. По словам аналитиков, в данной ситуации много неизвестности, что приводит к волатильности.

Как сообщает "Прайм", до конца декабря будет опубликован ряд важных данных по США. Уже в эту пятницу выйдет статистика по инфляции в стране за ноябрь, которая, согласно ожиданиям аналитиков, ускорилась в годовом выражении до 6,7%. Показатель за прошлый месяц может стать максимальным с июня 1982 года. На следующей неделе, 15 декабря, станут известны итоги заседания Федрезерва, а также прогнозы регулятора по основным экономическим показателям.

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