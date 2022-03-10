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Фондовые индексы США прервали череду падений

Фондовые индексы США прервали череду падений Американские фондовые рынки отметились существенным ростом, а цены на нефть снизились.
Финансы
10 марта 2022 г. 05:11
Фондовые индексы США прервали череду падений

Американские фондовые рынки отметились существенным ростом, а цены на нефть снизились.

Как передает Report, волатильность на рынках сохраняется, пока инвесторы следят за экономическими последствиями военных действий на Украине.

Так, S&P 500 вырос на 107,18 пункта, или на 2,6%, до 4 277,88 пункта, что стало самым значительным однодневным подъемом с июня 2020 года. Nasdaq Composite вырос на 459,99 пункта, или на 3,6%, до 13 255,55 пункта, а Dow Jones Industrial Average поднялся на 653,61 пункта, или 2,0%, до 33 286,25 пункта. Все три индекса прервали четырехдневную негативную серию.

Конфликт в Украине стимулировал резкие движения на рынках акций, сырьевых товаров, валют и облигаций. Инвесторам сложно анализировать развитие конфликта, быстро меняющиеся санкции Запада против России и их последствия для мировой экономики.

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