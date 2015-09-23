​Фондовые индексы снизились

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ 22 сентября на американском фондовом рынке индекс Dow Jones снизился на 1,09% и составил 16 330,47 пунктов, индекс S&P 500 - на 1,23% - до 1 924, 47 пунктов, Nasdaq - на 1,50% - до 4 756,72 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 2,83% - до 5 935,84 пунктов, французский индекс CAC-40 - на 3,42% - до 4 428,51 пунктов, германский DAX - на 3,80% - до 9 570,66 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота снизилась на 0,10% и составила 1 123,70 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1134 (+0,13%).