Фондовые индексы Европы снизились на 2-3% из-за статданных по еврозоне

Фондовые биржи Европы в пятницу снизились на 2-3% на статистике по розничным продажам в еврозоне.

Фондовые биржи Европы в пятницу снизились на 2-3% на статистике по розничным продажам в еврозоне.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Днем британский FTSE 100 сокращался на 2,88%, до 7 030,4 пункта, французский CAC 40 — на 3,13%, до 6 178,99 пункта, немецкий DAX — на 2,88%, до 13 304,52 пункта.

Европейские инвесторы оценивают данные по объему розничных продаж в еврозоне. Так, показатель в январе вырос на 0,2% по сравнению с декабрем. Аналитики ожидали роста на 1,3%.

Пессимизму на рынках также способствует рост цен на нефть и газ на фоне введенных против России санкции со стороны ЕС и США, последовавших за решением президента РФ Владимира Путина начать военную операцию по "демилитаризации" Украины.

В четверг стоимость нефти марки Brent превысила 119 долларов США за баррель, впервые с 13 февраля 2013 года, марки WTI преодолела максимальную с 2008 года отметку в 115 долларов за баррель. Цена на газ в Европе также подскочила до рекордного значения в 2 279 долларов за тысячу кубометров. Высокие цены на энергоносители могут привести к ускорению инфляции.