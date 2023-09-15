Фондовые индексы Европы выросли на сигнале ЕЦБ об остановке роста учетной ставки

Основные фондовые индексы Европы в пятницу заметно выросли, поскольку инвесторы с оптимизмом восприняли сигнал Европейского центробанка (ЕЦБ) о прекращении цикла повышения учетной ставки.

Основные фондовые индексы Европы в пятницу заметно выросли, поскольку инвесторы с оптимизмом восприняли сигнал Европейского центробанка (ЕЦБ) о прекращении цикла повышения учетной ставки.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,63%, до 7 721,57 пункта, французский CAC 40 - на 1,36%, до 7 408,11 пункта, германский DAX - на 0,92%, до 15 952,75 пункта.

В четверг ЕЦБ обнародовал решение, согласно которому регулятор повысил ставку на 0,25 процентного пункта, что стало новым историческим рекордом. При этом заявление о том, что такой уровень ставки рефинансирования поможет привести инфляцию к целевому уровню, был воспринят как сигнал о том, что новых рекордов не будет.