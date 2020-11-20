Фондовые индексы Европы растут на британской макростатистике

Причиной для роста также стали данные о розничных продажах в Великобритании

Европейские фондовые рынки в пятницу растут после публикации данных о розничных продажах в Великобритании и на корпоративных новостях.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Британский индекс FTSE 100 рос на 0,28%, до 6 352,03 пункта, французский CAC 40 — на 0,43%, до 5 497,97 пункта, немецкий DAX — на 0,16%, до 13107,4 пункта.

Поддержку британскому индексу оказывает макростатистика. Объем розничных продаж в стране за октябрь вырос на 1,2% по сравнению с сентябрем. В годовом выражении показатель вырос на 5,8%.

Участники торгов также обратили внимание на корпоративные новости. Так, автопроизводители PSA Group (Peugeot-Citroen) и Fiat Chrysler Automobiles (FCA) объявили о получении разрешения регулятора Нидерландов на листинг компании Stellantis, которая будет образована после слияния двух компаний. Компании также указали, что акции, которые будут выпущены при слиянии, также будут котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже ("NYSE"). Акции PSA Group дорожают на 0,6%.

Эксперты также отмечают, что оптимизм, вызванный новостями о вакцине от коронавируса и царящий на рынках всю эту неделю, начинает выдыхаться. "Несмотря на то, что мы наблюдали приличный рост за последнюю неделю на фоне сообщений о нескольких вакцинах-кандидатах, рынки, похоже, начали обращать внимание на более краткосрочные факторы. Это помогает объяснить, почему рост начинает ослабевать", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика CMC Markets Майкла Хьюсона (Michael Hewson).