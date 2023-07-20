Фондовые индексы Европы повысились на фоне внутренней макростатистики

Фондовые индексы Европы в четверг растут, рынки оценивают статистические данные.

Фондовые индексы Европы в четверг растут, рынки оценивают статистические данные.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,83%, до 7 651,63 пункта, французский CAC 40 - на 0,4%, до 7 356,25 пункта, немецкий DAX - на 0,31%, до 16 158,85 пункта.

Днем ранее статагентство Великобритании сообщило, что годовая инфляция в Великобритании по итогам июня замедлилась до 7,9% с 8,7% месяцем ранее, в то время как аналитики прогнозировали ее на уровне 8,2%. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,1%, а не на 0,4%, как ожидалось.

Кроме того, согласно данным Евростата, годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам июня замедлилась до 5,5% с 6,1% месяцем ранее, как и показывала предварительная оценка.