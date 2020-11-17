Фондовые индексы Европы коррекционно снижаются

Новости об успешных разработках вакцины от COVID-19 в значительной степени влияют на настроения на рынках

Европейские фондовые рынки во вторник снижаются в рамках коррекции после роста днем ранее.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Британский индекс FTSE 100 снижался на 0,29%, до 6 402,55 пункта, французский CAC 40 — на 0,18%, до 5 461,44 пункта, немецкий DAX — на 0,12%, до 13 123,4 пункта.

Во вторник на европейских фондовых биржах наблюдается снижение после роста в пределах 2% днем ранее. Оптимизм был вызван новостями вокруг вакцины от коронавируса. Компания Moderna сообщила, что итоги третьей фазы испытаний ее вакцины показали эффективность на уровне 94,5%.

Новости об успешных разработках вакцины от COVID-19 в значительной степени влияют на настроения на рынках, поскольку пандемия продолжает оказывать негативное влияние на мировую экономику. Pfizer вместе с компанией BioNTech ранее в ноябре также сообщили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса.

В то же время многие аналитики предупреждают, что даже при значительных успехах в разработке эффективной вакцины победить коронавирус сразу не получится. Главный инвестиционный директор Cetera Financial Group Джин Голдман (Gene Goldman) отмечает, что будут необходимы дополнительные тесты, а также время на доставку вакцины и ее внедрение. "Вакцина может помочь людям вздохнуть спокойно, однако важны детали", — комментирует агентству Associated Press аналитик.

Кроме того, эпидемиологическая ситуация в мире продолжает оставаться тяжелой, особенно в Европе. Ряд стран находится в карантинном режиме на фоне высокого суточного прироста заразившихся. Так, во вторник власти Швеции вводят из-за COVID-19 запрет на собрания в общественных местах группами свыше восьми человек.