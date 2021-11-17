Фондовые биржи США выросли на сильной макростатистике

Фондовый рынок США завершил сессию вторника ростом котировок, который был обеспечен благоприятной статистикой розничной торговли и промышленного производства.

Фондовый рынок США завершил сессию ростом котировок, который был обеспечен благоприятной статистикой розничной торговли и промышленного производства.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднялся на 0,15%, до 36 142,22 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,39%, до 4 700,90 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,76%, до 15 973,86 пункта.

Трейдеров воодушевила статистика розничных продаж, которые в октябре увеличились в США на 1,7% по сравнению с сентябрем. Это оказалось выше консенсусного прогноза в 1,2%. Объем промышленного производства вырос на 1,6% к предшествовавшему месяцу, также превзойдя ожидания.